Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlara yüksek promil alkol simülasyon gözlüğü takıldı. Topa vurup gol atmaları istenen vatandaşlar yürümekte ve topu isabet ettirmekte zorlanırken, ortaya renkli ve komik görüntüler çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara 0.80 ve 1 promil alkol etkisini gösteren simülasyon gözlükleri takıldı. Gözlüğü takan vatandaşlardan topa vurarak gol atmaları istendi. Ancak birçok kişi defalarca denemesine rağmen topa vuramadı, bazıları ise dengesini kaybederek yürümekte zorlandı. Etkinlik alanında eğlenceli anlar yaşandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca emniyet kemeri simülasyon aracı da kuruldu. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere ceza uygulanmazken, sürücüler simülasyon aracına bindirilerek emniyet kemerinin önemi uygulamalı şekilde anlatıldı.