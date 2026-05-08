Bursa-Balıkesir kara yolu Bursa istikameti Karakoca mevkiinde, bugün tek araçlı meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yolcu yaralandı.

Sürücü Uğur A. (33) yönetimindeki 16 JVB 62 plakalı otomobil, Balıkesir istikametinden Bursa'ya seyir halindeyken Karakoca mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak maddi hasara ve yaralanmalara neden oldu.

Kazada sürücü Uğur A. ile birlikte yolcu konumunda bulunan Uğur Ş. (30) yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Uludağ Üniversitesi Fakülte Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.