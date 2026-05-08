Samsun'da polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde başka bir şahsa ait takograf kartını kullandığı tespit edilen tır sürücüsüne toplam 225 bin lira idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bir çekici ve buna bağlı yarı römork sürücüsünün başka bir şahsa ait takograf sürücü kartını kullanarak araç sevk ve idare ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde sürücünün, denetim ve sürüş sürelerini gizlemek amacıyla usulsüz takograf kartı kullandığı tespit edildi.

Yapılan işlemler kapsamında sürücüye başka bir şahsa ait takograf sürücü kartını kullanmak suçundan 150 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca sürücünün SRC belgesi iptal edilirken 75 uyarma puanı verildi.

Denetleme kartı ile yapılan kontrolde kullanılan kartın başka bir şahıs adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi üzerine kart sahibi hakkında da işlem yapıldı. Kart sahibine 75 bin TL idari para cezası uygulanırken, takograf kartı ile SRC belgesi iptal edildi.

Toplam 225 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç gerekli şartları taşıyan başka bir sürücüye teslim edilerek seferine devam etmesi sağlandı. Polis ekiplerinin trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.