İstanbul Silivri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki otluk alana devrildi. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri Altınorak mevkiinde, Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ticari kamyonetin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracın cdireksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulurken savrulmasına rağmen yoluna devam etti. Cezaevi kavşağındaki trafik ışıklarını geçtikten kısa süre sonra yeniden kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan otluk alana savrularak yan yattı. Kazada yaralanan sürücünün olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan kaza anı, aynı yönde ilerleyen başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak savrulduğu anlar yer aldı.