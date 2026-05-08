Gaziantep'te ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen diş muayenehanesine polis ekiplerince yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen diş muayenehanesine operasyon yaptı. İş yerinde yapılan aramalarda 1 adet diş implant cihazı, 1 adet diş sterilizasyon için kullanılan otoklav cihazı, 1 adet otoklav cihazı arıtma cihazı, 1 adet diş malzeme sterilizasyon rulo cihazı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.