Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bitlis'te bugün bin 65 yatak bulunduğunu belirterek, 'Başka ile hasta gitmesini engelleyecek şekilde bütün planlamalarımızı yapacağız ve Bitlis'i sağlık anlamında da Türkiye'nin iyi şehirlerinden bir tanesi haline getireceğiz' dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) dün başlayan 1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi'ne katılmak üzere Bitlis'e gelen Bakan Memişoğlu, ilk olarak Bitlis Valiliğini ziyaret etti. Bitlis'te sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Memişoğlu, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kaliteli şekilde ulaşabilmesi için yatırımların sürdüğünü belirtti. Kentteki hastaneler, sağlık personeli kapasitesi ve devam eden projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Memişoğlu, sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında illerimize ulaşıyoruz. Bugün tarihimizin, medeniyetimizin en önemli şehirlerinden Bitlis'imizi ziyaret ediyoruz. Burada sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz. Daha iyi insanlarımıza sağlık hizmeti sunmak için valimiz, milletvekilimiz, başkanlarımızla beraber Bitlis'in sağlıkla ilgili durumunu yerinde görmek için buradayız. Öncelikle Bitlis'te sağlıkla ilgili 365 yatağı varken, bugün bin 65 yatağıyla 20 senede sağlıkta dönüşümde önemli yerlerden bir tanesi olmuş. Biz bunu daha da geliştirmek istiyoruz' dedi.

Güroymak ve Hizan'da planla yaptıklarını ve en kısa zamanda hastane inşaatlarına başlayacaklarını belirten Bakan Memişoğlu, 'Bu hastanelerimiz fiziki olarak gerçekten çok iyi hastanelerimiz olacaklar ve 50'şer yataklı, 25 odalı hastanelerimizle insanlarımıza hizmet vereceğiz. Burada aynı zamanda bağışçılarımızla beraber yaptığımız güzel bir hastanemiz daha var. Bu hastanemizle beraber Bitlis aynı zamanda tıp fakültesiyle öğrenci yetiştirmesiyle sağlığa hizmet edecek bir hale gelecek. Bu konuda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler de Bitlis'te, Tatvan'da, Güroymak'ta, Hizan'da ve bütün ilçelerimizde daha iyi sağlık hizmeti vermek için çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Bitlis'te sağlıklı hayat merkezlerinden iki tane bulunduğunu ve daha aktif olmasını istediklerini vurgulayan Memişoğlu, 'Aile hekimlikleriyle de ilgili yeni düzenlemeler yaptık. Bitlis halkının kendi aile hekimiyle daha çok buluşması için de elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bitlis'imizin, bu güzel ilimizin daha iyi sağlık hizmeti sunması için bakanlık olarak da bütün ekibimizle buradayız. İnşallah birçok hizmeti daha iyi hale getireceğiz. Çünkü anjiyo cihazını yenileyeceğiz. Yeni bir anjiyo cihazı da alacağız. Bitlis'ten başka ile hasta gitmesini engelleyecek şekilde bütün planlamalarımızı yapacağız ve Bitlis'i sağlık anlamında da Türkiye'nin iyi şehirlerinden bir tanesi haline getireceğiz' şeklinde konuştu.

Valilik ziyaretinin ardından Bitlis Belediyesini de ziyaret eden Bakan Memişoğlu, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan bilgi aldı.