Bartın'da trafik kurallarına uyulması konusuna el atan çocuklar, Vali Nurtaç Arslan'dan, mahkeme kararıyla erişimi engellenen robot oyunları ile ilgili yasağın kaldırılmamasını istedi.

2-8 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Ellerinde dövizlerle trafik kurallarına dikkat çeken öğrenciler Vali Nurtaç Arslan beraberindeki protokol ile birlikte kavşak çevresindeki tüm yaya yollarında yürüyerek, sürücü ve yayalara mesaj verdi. Kavşağı yürüyerek turlayan Vali Arslan ve çocuklar daha sonra ise yol kenarındaki dev billboardlara asılan Trafik Haftası afişlerine ise el izi bıraktı. Burada mesaj ve dileklerini de yazan öğrenciler, kuralların ihlal edilmemesi için çağrıda bulundu.

Motosiklete bindiler sirenleri çalıştırdılar

Etkinliğe katılan bir çocuk ise karşısında gördüğü Emniyet Müdürü Adatepe'ye polis motosikletini çok merak ettiğini söyleyerek binmek istedi. Adatepe ise çocuğun bu isteğini hemen yerine getirdi. Müdür Adatepe kucağına alarak motosiklete bindirdiği çocuğu, yine kucağına alarak, motosikletten indirdi.

Program sonunda da trafik polisleri tarafından isteyen çocuklar motosiklete bindirildi. İlk kez polis motosikletine binen çocuklardan bazıları, polis sireni çalıştırdı.

Programda çocuklar Vali Nurtaç Arslan ve protokole yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, kendileri ilgili Nurtaç Arslan'dan ilginç bir talepte bulundu.

Çocuklar, geçen yıl ''çocukların istismarına neden olacak içerikler' gerekçeli mahkeme kararı ile Türkiye'de erişimi, engellenen roblox isimli oyun platformunun yeniden erişime açılmamasını istedi. Yasağı desteklediklerini söyleyen çocuklar, ''Robot oyunları kapatıldı. Bir daha açılmasın. yasak kalsın'' gibi ifadelerle erişim yasağını destekledi. Vali Arslan da çocuklarla tek tek el çakarak, ''tamam kapalı kalsın'' dedi.

Vali Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada da, etkinliğin amacının trafik kurallarına dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, tüm sürücü ve yayalara kurallara uyması için bir kez daha çağrıda bulundu.

Vali Arslan, kavşakta polisler tarafından durdurulan sürücülere kurallara uyulması çağrısında bulunarak, sürücülere arasında trafik kuralları ile ilgili kitap ve broşürlerin yer aldığı hediyeler verdi.

Etkinlik sonunda ise çocuklara simit ve meyve suyu ikram edildi.

Trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla Çatmaca Kavşağı'nda düzenlenen etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, okul öğrencileri ve trafik polisleri katıldı.