Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Hasanboğuldu mevkii Dökük bölgesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan İ.K., jandarma ekiplerince ölü olarak bulundu. Ulaşılması güç bir noktada bulunan cenazeyi çıkartmak için komandolar ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Kazdağları'nda dün başlayan arama çalışmaları acı bir sonla noktalandı. Hasanboğuldu mesire alanı yakınlarındaki Dökük mevkiinde kaybolan İ.K.'nin bulunması için başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde, şahsın dere yatağında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tahliye İçin Dev Operasyon

İ.K.'nin cansız bedeninin bulunduğu yerin sarp ve engebeli olması nedeniyle tahliye işlemi için bölgedeki tüm kurtarma birimleri harekete geçirildi. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando Timleri başta olmak üzere; AFAD, UMKE, İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği, Edremit Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Edremit TRAC ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında cenazeyi düştüğü yerden çıkartmak için yürüttüğü koordineli çalışma devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılırken, İ.K.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.