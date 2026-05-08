Edirne'nin Keşan ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre; Rasim Ergene Caddesi'nden Alparslan Türkeş Meydanı istikametine giden M.D. yönetimindeki 34 NUT 848 plakalı motosiklet ile İlyasbey Caddesi'nden Hastane Caddesi istikametine giden İ.D. yönetimindeki 06 EKY 784 plakalı kamyonet, İlyasbey Caddesi kesişiminde çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ö.Ü. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.