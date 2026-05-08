Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan tırda, konteyner içerisine saklanan 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan H.İ.D. idaresindeki tır, Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, konteyner içerisinde saklanan 7 kaçak göçmen tespit edildi.

Yakalanan Afganistan uyruklu göçmenler, işlemleri yapılmak üzere il merkezine götürüldü. Tır sürücüsü H.İ.D. ise gözaltına alındı.