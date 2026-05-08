Tokat'ın Erbaa ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda bonzai maddesi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Erbaa ilçesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda toplam 62 gram bonzai, bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen 100 mililitre aseton, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.E., H.Ö. ve M.Ü. isimli şüpheliler 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.