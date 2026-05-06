Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye ilçesi Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.Y. idaresindeki 25 LU 200 plakalı otomobil, Reşadiye istikametinden Koyulhisar yönüne seyir halindeyken aracın lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.A.Y., A.Y., Ş.I., F.Y. ve Ş.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.