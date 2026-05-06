Latin Amerika'nın ritmi, dansı ve lezzetleri Marmaris'te hayat bulacak. Marmaris Latin Fest, yarın açılış töreniyle başlayacak ve 4 gün boyunca Latin rüzgarı estirecek.

Türkiye'de bu kapsam ve ölçekte düzenlenen en büyük Latin organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyan Marmaris Latin Fest, 7 Mayıs'ta başlıyor.

Türkiye ile Latin dünyası arasında güçlü bir kültürel köprü kurmayı hedefleyen festival 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay ve Venezuela'dan ekiplerin katılacağı festival Latin Amerika'nın ritmini, dansını ve lezzetlerini Ege ile buluşturacak.

Festival, 7 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te ülke stantlarının açılmasıyla başlayacak. Ayrıca Kültür ve Sanat Evi'nde de fotoğraf sergisi açılışı olacak. Resmi açılış ise saat 18.00'de Yat Limanı girişinden başlayacak kortej yürüyüşüyle gerçekleştirilecek. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte Latin ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçileri ve diplomatlarının da katılacağı kortej, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona erecek. Açılış gecesinde Türkiye'de Latin müziğinin önemli isimlerinden Cem Moreno sahne alacak.

Festival Açılış Korteji nedeniyle 7 Mayıs Perşembe günü Atatürk Meydanı, Yat Limanı girişi ile bu noktalardan 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kadar uzanan güzergahta geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. Etkinlik hazırlıkları ve kortejin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için aynı gün saat 07.00 ile 22.00 arasında Atatürk Meydanı'ndan Anatolia istikametine uzanan Kordon Caddesi'nde motorlu veya motorsuz araç park edilmemesi rica edilirken; 17.30 - 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kortej esnasında, Yat Limanı girişinden başlayarak 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kadar olan güzergahta trafik akışı kontrollü olarak sağlanacağı açıklandı.

7-10 Mayıs tarihleri arasında sürecek festival boyunca 19 Mayıs Gençlik Meydanı, adeta açık hava sahnesine dönüşecek. Salsa ve bachata başta olmak üzere Latin ritimleri eşliğinde dans gösterileri, canlı sahne performansları ve konserler ziyaretçilere müzik dolu anlar yaşatacak.

Festival alanında kurulacak stantlarda Latin mutfağından seçkin lezzetler sunulacak, kahve tadım alanlarıyla ziyaretçilere farklı tatları deneyimleme fırsatı verilecek. Marmaris'te faaliyet gösteren dans okullarının katılımıyla düzenlenecek Latin Parti de etkinliğin öne çıkan programları arasında yer alacak. Festival süresince Paraguay, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Arjantin, Panama, Şili ve Venezuela stantları her gün 13.00'ten itibaren ziyaret edilebilecek.

Festival etkinlikleri yalnızca meydanla sınırlı kalmayacak. Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenecek film gösterimleri, fotoğraf sergileri ve dans atölyeleriyle ziyaretçilere çok yönlü bir kültür deneyimi sunulacak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Latin Fest'e tüm vatandaşları davet ederek, 'Marmaris olarak çok renkli, çok kültürlü ve uluslararası bir festivale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Latin Amerika'nın ritmini, dansını ve lezzetlerini ilçemizde ağırlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu eşsiz atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum. 7-10 Mayıs tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda buluşalım' dedi.