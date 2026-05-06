Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kritik final öncesi Muğlaspor tesislerini ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Aras, 'Muğla'mızın dört bir yanını bayraklarla donatalım, takımımıza hep birlikte sahip çıkalım' dedi.

Muğlaspor'un 10 Mayıs'ta oynayacağı kritik play-off finali öncesi moral ziyaretleri sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kulüp başkanı Menaf Kıyanç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla tesislerde bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başkan Aras, Muğlaspor'un yıllardır büyük emeklerle bugünlere geldiğini belirterek, elde edilen başarıların yönetim kararlılığı, teknik ekip emeği ve futbolcuların inancının bir sonucu olduğunu vurguladı.

'Muğlaspor bugün tarih yazıyor'

Muğlaspor'un ortaya koyduğu performansın şehrin birlik ruhunu yansıttığını ifade eden Aras, 'Yıllardır zorluklara rağmen mücadele eden Muğlaspor'umuz bugün tarih yazıyor. Bu başarı, Muğla'nın ortak gücünün en somut göstergesidir' dedi.

'Şimdi daha güçlü sahip çıkma zamanı'

Tüm Muğlalılara çağrıda bulunan Aras, şehrin dört bir yanının bayraklarla donatılması gerektiğini belirterek, taraftarlardan takıma sahip çıkmalarını istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Muğlaspor Store'a da davette bulunan Aras, yapılacak her desteğin kulübün gücüne güç katacağını ifade etti.

Bursa'daki final için destek çağrısı

10 Mayıs Pazar günü Bursa'da oynanacak Muğlaspor - Elazığspor 2. Lig Play-Off Finali'ne de değinen Aras, 'Önümüzde çok önemli bir mücadele var. O gün takımımızın yanında olacağız. Biz inanıyoruz; bu hikâye 1. Lig'de devam edecek' diye konuştu.

Ziyaret, futbolcularla yapılan sohbet ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.