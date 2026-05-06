Bolu'da doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı güzergahında 'Çöp atmayın' uyarısının yer aldığı tabelanın dibi, çöple dolduruldu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı yolu güzergahı üzerinde çevre kirliliğini önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü'nce ormanlık alan içerisindeki yol kenarına, 'Doğayı koruyalım, yol kenarlarına çöp atmayalım' yazılı bir uyarı tabelası yerleştirildi. Ancak yapılan uyarıya rağmen bölgeden geçen bazı duyarsız vatandaşlar ve piknikçiler, atıklarını bu tabelanın altına bıraktı.

Ormanlık alanda tabelanın dibinde biriken plastik ve evsel atık yığınları çevre kirliliğine neden olurken, ortaya çıkan manzara güzergahı kullanan diğer vatandaşların büyük tepkisini çekti.