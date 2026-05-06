Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde deprem riski nedeniyle 3 yıl önce boşaltılarak yıkılan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nun yapım süreci, zemin iyileştirme çalışmalarıyla başladı.

İlçe genelinde yürütülen deprem analizleri sonucunda dayanıksız olduğu tespit edilen ve yıkımı gerçekleştirilen eğitim kurumları arasında yer alan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu için hazırlanan modern proje hayata geçiriliyor. Yeşildere Mahallesi'nde yer alan okulun inşaatında, güvenlik standartlarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla 300 adet 'Jet Grout' (yüksek basınçlı enjeksiyon) zemin iyileştirme sistemi uygulanıyor.

'Zemin güvenliği ön planda'

Proje kapsamında 750 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan 16 derslikli okul, modern mühendislik teknikleriyle depreme karşı tam dayanıklı hale getiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisi Osman Furat, İl Özel İdaresi koordinesinde yürütülen projede zemin sağlamlığının öncelikleri olduğunu ifade ederek, 'Daha önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okulumuzun yerinde, Jet Grout sistemiyle bölgenin en güvenli yapılarından birini inşa ediyoruz. Yeşildere mahallemize deprem yönetmeliğine uygun, modern bir eğitim yuvası kazandıracağız' dedi.

Muhtar Dereli: 'Girişimlerimiz sonuç verdi'

Okulun yeniden inşası için yoğun girişimlerde bulunan Yeşildere Mahalle Muhtarı Lokman Dereli ise inşaatın başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dereli, sürecin mahalle halkı için büyük önem taşıdığını belirterek, '3 yıldır beklediğimiz okulumuz için nihayet ilk kazma vuruldu. Desteklerinden dolayı Hakkari Valiliği, Yüksekova Kaymakamlığı ve emeği geçen tüm kurumlara mahallem adına teşekkür ediyorum' dedi.

16 derslikten oluşacak yeni okulun, tamamlanmasının ardından bölgedeki eğitim yükünü önemli ölçüde hafifletmesi ve öğrencilere güvenli bir ortamda eğitim imkanı sunması hedefleniyor.