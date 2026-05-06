Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Narkotik Büro Amirliği tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 3,91 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile A4 kağıdına emdirilmiş 1 parça sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 54 bin 600 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ile 50 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.