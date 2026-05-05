KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nisan ayı boyunca kent genelinde meydana gelen 801 olaya müdahale etti.

7 gün 24 saat esasına göre görev yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın, trafik kazası, su baskını ve çeşitli kurtarma operasyonlarında hızlı ve koordineli çalışmalarıyla can ve mal kaybının önüne geçti.

23 şube, 398 personel ve 76 araçla hizmet veren itfaiye ekipleri, Nisan ayında 181 yangın, 41 trafik kazası, 38 su baskını ve 1 boğulma vakasına müdahale etti. Bunun yanı sıra 540 farklı olaya da ekipler tarafından müdahale edildi.

Önleyici hizmetler kapsamında da çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, kamu kurumları, okullar ve özel kuruluşlarda düzenlenen eğitim faaliyetleriyle 886 kişiye ulaştı. Uygulamalı eğitimlerde afet ve yangın anında doğru davranış şekilleri anlatılarak farkındalık oluşturuldu.