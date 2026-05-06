Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrencilerle buluşan Yüksek Mimar Deniz Aslan, mimarlığın geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendiğini belirterek, ilerleyen süreçte her yapının tükettiği enerjinin önemli bir kısmını kendi üretmesinin bekleneceğini söyledi.

Bienal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi yerleşkesinde başladı. Mayıs Tasarım Samsun 2026 Tasarım Bienali üçüncü kez kapılarını açtı. Bu yıl 'Yoldayız, ilerliyoruz, Samsun'dayız' mottosuyla 6-12 Mayıs tarihleri arasında üç farklı mekânda düzenlenen bienal, Samsun'un dört önemli kurumunun ortaklığıyla hayata geçiyor. SAMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen tasarım bienalinin bu yıl 48 atölye, söyleşiler, paneller, sergiler ve gezilerden oluşan kapsamlı bir programı var. Yaklaşık 100 kişinin emeği ve katkısıyla şekillenen bu tasarım şenliği, tasarımı bir düşünme ve üretme pratiği olarak ele alıyor. Bugün ise OMÜ Güzel Sanatlar Yerleşkesi'nde öğrencilerle buluşan Deniz Aslan, 'Mimari ve Peyzaj Arasında' başlıklı söyleşisinde öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

'Her yapı kendi tükettiği enerjinin yüzde 60'ını üretsin denecek'

Zamanla fiziki yapılardan kendi elektriğini üretmesinin isteneceğini ifade eden Deniz Aslan, 'Şu anda dünya, kompozitler dünyası. Bugün ahşabı, ahşap olarak kullanmanın pek bir anlamı yok. O kaynak da gittikçe yok oluyor. Ancak ahşabı ince bir malzeme olarak verebilirsin. Önüne enerjiyle ilgili bir modül ekleyebilirsin. Bu, güneş enerjisini değerlendiren cephe malzemesi olabilir. Bitki de bunun bir parçası olabilir. Orada ürettiğin bitkiden yapı malzemeleri üretebilirsiniz. Yosundan yapı malzemeleri üreten firmalar var. Biyolojik kökenli yeni tür malzemeler çok önemli. Bunların hepsi kompozit. Enerji üretmek başlı başına bir konu. Her yapının belli bir yüzdede enerji üretmesi gibi durumlar söz konusu olacak. Her yapı kendi tükettiği enerjinin yüzde 60'ını üretsin denecek. Bunlara da hazır olmak lazım. Yapının enerji ürettiği gibi ısı kaybetmemesi de önemli. Sürekli haldır haldır ısıtılan yapılara artık muhtemelen izin verilmeyecek. Böyle bir kaynak yok çünkü' dedi.

'İnsanlar ağır binalar yüzünden ölüyor, farklı yapı malzemelerine ihtiyaç var'

Deprem ve yapı konusunun da mimari ile iç içe olduğunu belirten Aslan, 'Yeniden mimarinin ikili hali yakalaması gerekiyor. Pasif iklimlendirmeyi bilmemek artık mümkün değil. Yeni dünyada herkes bunu bilmeli. Mimaride de yapı denen şeyin dört duvar içerisinde döşemeden ibaret olmaması lazım. Deprem en önemli konulardan biri. Neden ağır binalar yaparız ki? İnsanlar ağır binalar yüzünden ölüyor. Bu da başlı başına bir konu. Böyle yapılar için müthiş yapı malzemeleri var. Mimarlık, iç mimarlık, şehircilik, peyzaj mimarlığı; hangi alanla birleştirirsek birleştirelim bu anlamda yeni kompozitlere ihtiyaç var' diye konuştu.

Programa ayrıca OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, öğrenciler, öğretim görevlileri, mimarlar ve davetliler katıldı.