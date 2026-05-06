Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Superyacht Show Türkiye' başladı. Yat sektörünü buluşturan etkinlikte, Göcek'in dünya turizmindeki yeri ve sürdürülebilir geleceği vurgulandı.

Fethiye'de bu yıl ikincisi düzenlenen 'Superyacht Show Türkiye' etkinliği, Göcek Marina'da kapılarını açtı. Yat sektörü temsilcilerini bir araya getiren organizasyon; Superyacht Show Türkiye öncülüğünde, Alpet, West İstanbul Marina, MGM Marine ve Memetti Super Yacht Agency iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Farklı panellerin düzenleneceği ve Göcek Koyları'na gezilerin gerçekleştirileceği 'Superyacht Show Türkiye', 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

'Göcek dünyanın buluşma noktası'

Açılışta konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, bölgenin eşsiz değerine dikkat çekerek, 'Biz dünyayı geziyoruz; gördüğümüz en güzel yerlerden biri Fethiye. Göcek ise bu cennetin en özel beldelerinden biri. Mavi ile yeşilin buluştuğu, dünyanın dört bir yanından insanların gelmeyi tercih ettiği bir yerdeyiz. Belki bunun her zaman farkında değiliz ama yeryüzünde bu kadar seçenek varken insanların burayı seçmesi çok kıymetli' dedi.

Göcek'in artık küresel bir buluşma noktası olduğuna vurgu yapan Akkaya, 'Bu memleketin sahip olduğu değerleri korumak, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu bir anlayışla yaşatmak zorundayız. Esnafından işletmecisine kadar herkesin sorumluluğu var. Astığımız tabeladan, çevremizdeki en küçük detaya kadar. Bu güzelliği gelecek nesillere miras bırakmak zorundayız' diye konuştu.

Ersin Tatar: 'Göcek bir dünya markası'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Göcek'in yıllar içindeki gelişimine dikkat çekerek, 'Göcek bugün bir dünya markası. Bölgede çok güzel tesisler var. Ben buraya ilk kez 40 yıl önce geldim. O zaman bile mavisiyle, yeşiliyle ve kültürüyle bir dünya merkezi olacağını öngörmüştük. Bugün bunun gerçekleştiğini görmek gurur verici' dedi.

Superyacht Show Türkiye Kurucusu Mehmet Kabak da etkinliğin ikinci kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bu organizasyonun ikincisini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Göcek, doğal güzellikleri ve yatçılık kültürüyle sektör için çok önemli bir merkez olma yolunda güçlü bir potansiyele sahip. Etkinliğin hem bölgeye hem de sektöre önemli iş birlikleri ve fırsatlar sunmasını temenni ediyoruz' şeklinde konuştu.