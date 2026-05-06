İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçeye değer katacak projelerine bir yenisini daha ekliyor. Başkan Kaya'nın öncülüğünde Dereağzı Mahallesi'nde hayata geçirilecek Tandır Restoran ve Kahvaltı Salonu projesinde inşaat çalışmaları başladı.

Yeni tesis, doğa ve tarihin buluştuğu özel bir noktada inşa ediliyor. 300 yılı aşkın geçmişe sahip Tarihi Çatma Köprüsü'nün eşsiz manzarasıyla bütünleşecek proje, İncirliova'ya yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak. Projeyle birlikte vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği, doğayla iç içe bir ortam oluşturulurken, aynı zamanda geleneksel tandır lezzetlerinin sunulacağı bir mekan da ilçeye kazandırılmış olacak.

Yeni tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, 'İncirliova'mıza çok güzel bir tesis daha kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Daha önce Tarihi Hangar Kafe ve Restoranımızla Balık Restoranımızı ilçemize kazandırmıştık. Şimdi de Dereağzı Mahallemizde Tarihi Çatma Köprümüzün yanında doğayla iç içe çok güzel bir tesis inşa ediyoruz. Hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği güzel bir alan oluşturuyoruz. Efeler, Koçarlı Germencik gibi komşu ilçelerimizde de vatandaşlarımızın gelerek faydalanacağı değerli bir yatırım olacak. Efeler Diyarı Aydınımıza ve İncirliovamıza şimdiden hayırlı olsun. İncirliovamızın sosyal yaşamına değer katacak yatırım, hizmet ve projeler üretmeye, geleceğin İncirliova'sı için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.