Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun Valiliği koordinasyonunda ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen dağ bisikleti ve koşusu 'kros duatlon' yarışması tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atakum Kampüsü'nde gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle farklı kategorilerde düzenlendi. Dağ bisikleti ve doğa koşusunu bir araya getiren yarışmaya katılan sporcular büyük efor sarf etti. Genç sporcular başta olmak üzere farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı etkinlikte, sporcular zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Doğayla iç içe gerçekleştirilen yarışlar yaklaşık 2 saat sürdü.

Dereceye giren sporculara ödülleri program sonunda takdim edilirken, etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Samsun Triatlon İl Temsilcisi Kaan Aydıngül ise yaptığı açıklamada, 'Triatlon branşının bünyesinde olan 'Kros Duatlon' yarışıdır. Bizler de Samsun Triatlon İl Temsilciliği olarak ilk defa ilde böyle bir faaliyet yapıyoruz. Burada bu etkinliği yapmaktan çok mutluyuz. OMÜ Rektörlüğü, valiliğimiz, gençlik ve spor müdürlüğümüz güzel destekler verdile' ifadelerini kullandı.