Kadınlar Euroleague, 2025-2026 sezonunda dijital etkileşim, internet sitesi trafiği ve salonlardaki seyirci sayılarıyla büyümesini sürdürürken, sezon da Zaragoza'da düzenlenen Altılı Final'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla tamamlanmıştı.

Organizasyonun Facebook, X, TikTok ve Instagram'daki resmi sosyal medya kanallarında toplam etkileşim 5,5 milyondan, 7,6 milyona yükselerek yüzde 38 arttı. Video görüntülenmeleri yüzde 40 artışla 120 milyondan 168 milyona çıkarken, gösterimler 230 milyondan 256 milyona ulaştı. Tüm sosyal medya kanallarındaki takipçi sayısı ise 1 milyon barajını aşarak 2023'ten bu yana iki katına çıktı.

Kadınlar Euroleague'in resmi internet sitesinde de önemli bir büyüme kaydedildi. Sayfa görüntülenmeleri 2,7 milyondan 4,3 milyona yükselerek yüzde 59 arttı. Oturum sayısı 634 binden 904 bine çıkarken, editoryal içeriklerle etkileşimde yüzde 53 artış yaşandı. Site kullanıcılarında İspanya ilk sırada yer alırken, Türkiye Fransa'yı geride bırakarak ikinci büyük kitle oldu, ABD ve İtalya ise Türkiye'yi takip etti. Resmi Kadınlar Euroleague uygulaması da 8 bin yeni kullanıcı kazanarak oturum sayısını 260 bine taşıdı.

Altılı Finalde tribünler doldu

Zaragoza'daki Altılı Final, bu büyümenin önemli parçalarından biri oldu. Organizasyon döneminde sosyal medya etkileşimi yüzde 32 artışla 3,3 milyona ulaştı, gösterimler ise 80 milyona yaklaştı. Pabellon Principe Felipe'de oynanan üç maç gününün hepsinde 10 bin 828 taraftar tribünleri doldurdu.

Sezon genelinde maç başına seyirci ortalaması 2.607 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kadınlar Euroleague salonlarında sezon boyunca toplam 286 bin 830 taraftar yer aldı. Altılı Final ev sahibi Casademont Zaragoza ise organizasyonda ilk kez podyuma çıkarken, 10 iç saha maçında 7 bin 947 seyirci ortalaması yakaladı.

Altılı Final, Türkiye'de TRT tarafından yayımlandı.