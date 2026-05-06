Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını seçecek. Mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası Barış Göktürk ve Hakan Safi, resmi olarak adaylığını açıklarken bugün de eski başkanlardan Aziz Yıldırım aday olduğunu duyurdu.

1998-2018 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, kongre üyelerinin yoğun talepleri sonrası kurmaylarıyla toplantı yaptı ve aday olmaya karar verdi. Yıldırım son olarak 2024 yılında yapılan seçimde aday olmuştu.

Başkan adaylarından Barış Göktürk, Aziz Yıldırım için, 'Kendisi yoksa ben buradaki en yetkin, en liyakatlı insanlarla yönetmeye hazırım' açıklamasını yapmıştı. Bugünkü gelişme sonrası Barış Göktürk'ün ekibiyle toplantı yaptığı öğrenildi ve adaylık konusuyla ilgili nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.