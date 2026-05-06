Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine çekilme kararı aldığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesi başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk, çekilme kararı aldı. Bugün itibarıyla Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Göktürk, 'Kırgınlıkların bittiği ve Fenerbahçe'nin istikbalinin, kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönem başlıyor. Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Mevcut başkan ve yönetim kurulumuzun yanı sıra Ali Koç ve önceki yönetim kurulumuzun da yapıcı ve birleştirici katkılarının önem arz ettiği kanaatindeyim. Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe' ifadelerini kullandı.