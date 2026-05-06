Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlenen 'Hıdırellez Şenlikleri' renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel oyunların oynandığı, keşkek ikramlarının yapıldığı etkinlikte öğrenciler baharın gelişini doyasıya kutladı.

OMÜ baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez'i geleneksel bir şenlikle kutladı. Kampüste düzenlenen etkinliklerde Türk kültürüne ait kadim gelenekler yaşatılırken, öğrenciler sınav stresi öncesi moral depoladı.

Geleneksel oyunlar ilgi gördü

Kutlamalar kapsamında düzenlenen geleneksel yarışmalar kıyasıya mücadelelere ve eğlenceli anlara sahne oldu. Öğrenciler; yumurta tokuşturma, halat çekme, ip atlama, çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma gibi oyunlarla doyasıya eğlendi.

Rektör Aydın: 'Dünyamıza Sağlık ve Huzur Getirsin'

Etkinlikte konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, 'Öğrencilerimizle, hocalarımızla Hıdırellez'i kutluyoruz. Halk oyunları oynuyor, keşkek yiyerek bu güzel geleneği yaşatıyoruz. Dilerim ki bahar ayı ve Hıdırellez hepimize barış, mutluluk; dünyamıza sağlık ve huzur getirsin. Baharın gelişiyle birlikte herkes için daha güzel günlerin başlangıcı olsun' dedi.

Keşkek ve un helvası ikram

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen ise etkinliğin kültürel bir köprü kurduğuna dikkat çekerek, 'OMÜ ailesi olarak, öğrencilerimizle birlikte bu anlamlı günü çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Etkinlikler kapsamında öğrencilerimize Samsun'un yöresel lezzeti olan keşkek ve un helvasını ikram ediyoruz. Üniversitemizin gençliğimizle buluşmasına vesile olan Hıdırellez'in, ülkemize ve dünyaya güzellikler getirmesini temenni ediyorum' diye konuştu.