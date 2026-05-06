Çorum'un Alaca ilçesinde eğitim gören özel bireylere itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

Alaca Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından özel eğitim öğrencileri için yangın eğitimi düzenlendi. İtfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangın anında yapmaları gerekenler tek tek anlatıldı. Daha sonra gerçekleştirilen tatbikatta özel bireyler yangına müdahaleyi uygulamalı olarak öğrendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan da öğrencilerle yakından ilgilendi. İtfaiye aracına binip itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler alan öğrenciler doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Eğitimin sonunda öğrenciler itfaiye erleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.