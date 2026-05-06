Yerli ve milli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, motorlu taşıtlar, mühendislik, üstyapı üretimi ve askeri projelerde faaliyet gösteren Koluman ile SAHA Expo 2026'da savunma sanayiine yönelik Teknik İş Birliği Protokolü imzaladı. Gerçekleştirilen imza töreniyle resmiyet kazanan iş birliği; tarafların mühendislik, üretim ve malzeme teknolojilerindeki uzmanlıklarını bir araya getirerek uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sanayi ortaklığı oluşturmayı hedefliyor.

Miilux OY, Koluman ile SAHA Expo 2026'da savunma sanayiine yönelik Teknik İş Birliği Protokolü imzaladı. Tören, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Miilux OY Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Kocayanak ve Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kaan Saltık Adak'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. İş birliği sözleşmesini Miilux OY Genel Müdürü Yavuz Yeldan ve Koluman Otomotiv Genel Müdürü Cengiz Adak imzaladı.

Zırhlı platformlara yönelik iş birliği

İmzalanan protokol; zırhlı kara platformlarına yönelik projelerde yüksek balistik koruma sağlayan zırh çeliği çözümlerinin geliştirilmesi, mühendislik kabiliyetlerinin paylaşılması ve üretim süreçlerinde teknik iş birliğinin artırılmasını kapsıyor. Miilux OY'un zırh çeliği alanındaki üretim ve malzeme teknolojileri ile Koluman'ın zırhlı araç geliştirme ve sistem entegrasyonu kabiliyetlerinin bir araya getirilmesiyle, projelerde teknik uyum ve ürün geliştirme süreçlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

'Yerli ve milli savunma ekosistemine değer katıyoruz'

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Savunma sanayiinde yerli ve milli kabiliyetlerin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Bu kapsamda Miilux OY ile Koluman arasında imzalanan teknik iş birliğinin, mevcut projelerin yanı sıra geleceğe dönük savunma programları açısından da kalıcı ve sürdürülebilir bir sanayi ortaklığına dönüşmesini temenni ediyoruz.

Bu iş birliği, tamamlayıcı mühendislik ve teknoloji yetkinliklerinin entegrasyonuyla üretim ve teknoloji geliştirme kapasitemizi daha da güçlendirecek; yerli savunma sanayii ekosisteminin değer zincirini ileri bir seviyeye taşıyacaktır.

OYAK olarak, savunma sanayiindeki rolümüzü üretim kapasitesi, teknoloji geliştirme gücü ve stratejik ortaklıklar ekseninde uzun vadeli bir perspektifle geliştirmeye devam ediyoruz.'

Miilux OY SAHA Expo 2026'da yeni nesil zırh çeliklerini sergiliyor

Türkiye için stratejik öneme sahip ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çeliklerin üreticisi Miilux OY, fuarda Miilux Protection markası altında geliştirdiği yeni nesil zırh çeliklerini ve ileri teknoloji ürünlerini tanıtıyor.

Şirket, 9 Mayıs'a kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA Expo 2026 kapsamında 7. salonda 7C-04a standında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.