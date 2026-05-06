Çorum'da Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verildi, sürücülere kurallar konusunda hatırlatmalar yapıldı.

Çorum'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla 23 Nisan Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul bahçesinde açılan stantlarda, öğrencilere trafik kurallarına uyma bilincinin oluşması amacıyla çocuklara bilgiler verildi. Etkinlikte çocuklar ise farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kurallarının önemine vurgu yapan pankartlar açtı.

Etkinlikte konuşan protokol üyeleri öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili öğrencilere nasihatlerde bulundu. Çeşitli gösterilerin de yapıldığı etkinliğin ardından, protokol üyeleri tarafından trafikteki sürücülere hediyeler verilerek, öğrencilerle birlikte trafik kurallarıyla ilgili hatılatmalar yapıldı.

Etkinliğe Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar katıldı.