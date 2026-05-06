Hitit Üniversitesi'nin 'Bilim Kafe' etkinliğinde kadınlara iklim değişikliğine karşı bireysel çözümler anlatıldı.

Hitit Üniversitesi İletişim Ofisi ile Sungurlu Meslek Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde iklim değişikliğine karşı bireysel çözümler konuşuldu. Sungurlu Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 'insan kaynaklı iklim değişikliği, etkileri ve çözüm önerileri' konusu ele alındı. Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Nihal Gökçe, konferansta iklim değişikliğinin nedenleri ve çevresel etkilerine ilişkin bilgiler vererek insan faaliyetlerinin küresel iklim üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik bireysel sorumlulukların önemine de değinen Gökçe, günlük yaşamda alınabilecek önlemler hakkında katılımcılara öneriler sundu. Gökçe, enerji tasarrufu, bilinçli tüketim, atık yönetimi ve çevre dostu alışkanlıkların yaygınlaştırılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı.