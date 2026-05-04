Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sanat etkinlikleriyle Hitit Üniversitesi 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'ne renk katıldı.

Hitit Üniversitesi 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi kapsamında, Çorum Belediyesi kültür ve sanatı bilimle buluşturan özel bir etkinlik programına imza attı. Kongre süresince düzenlenen atölye çalışmaları, katılımcılara hem akademik yoğunluklarına kısa bir mola verme hem de farklı sanat dallarıyla tanışma imkanı sundu.

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerince düzenlenen programda, geleneksel ve modern sanatların bir araya geldiği toplam 7 farklı branşta atölye etkinlikleri gerçekleştirildi. Ebru sanatı, çini sanatı ve Tokat baskı gibi köklü geleneksel sanatların yanı sıra, parfüm yapımı, sabun atölyesi, mum yapımı, seramik ve ahşap boyama gibi modern ve uygulamalı çalışmalar da katılımcılarla buluşturuldu.

Yoğun ilgi gören etkinlikler kapsamında, atölyelerde üretilen çalışmalar kongre süresince sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Program, katılımcılardan tam not aldı.