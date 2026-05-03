Çorum'da cip kamyonet ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Ankara-Çorum karayolu Sungurlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Orhan A. yönetimindeki 06 FCH 322 plakalı otomobil, Sinan S. yönetimindeki 48 AZE 396 plakalı cip ve Abubekir D. İdaresindeki 20 ACT 491 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücülerden Abubekir D. ile araçlardan birinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.