Elazığ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 74 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Baskil ilçesine bağlı Aydınlar köyü Beşbölük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada Ali Küsek ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan 74 yaşındaki yaşlı şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.