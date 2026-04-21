Elazığ'da polisten kaçan şahıs, silahı ve dolu şarjörü anaokulunun bahçesine attı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde belinde silah olduğu görülen şüpheli şahıs H.E.K., polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Şahsın kaçması üzerine polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahıs, kaçtığı esnada Elazığ Belediyesi Anaokulu bahçesinde silahı ve yedek şarjörünü attı. Sabah okula gelen okul müdürü, bahçede silahı görünce polis ekiplerine bildirdi.

Okula gelen ekipler, yaptığı çalışmanın ardından silah ve şarjörü incelemek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.