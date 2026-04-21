Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, daha önce sözünü verdiği Elazığspor formalarını Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerine hediye etti. Her ayın 23'ünün 'Bordo-Beyaz Günü' olarak ilan edilmesi kapsamında gerçekleştirilen anlamlı etkinlik, öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Çubukbey Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'ı ziyaret ederek hem forma teslim törenine katıldı hem de desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyarette konuşan Başkan Alan, öğrencileri ve eğitimcileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha önce verilen sözün yerine getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Alan konuşmasında, 'Çubukbey Anadolu Lisesi'nin kıymetli öğrencilerini ve yöneticilerini odamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Okul ziyaretimizde öğrencilerimize forma sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendi şirketimizin logosuyla hazırlanan formaları gençlerimize takdim ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi Elazığspor'un maçına davet ediyoruz. İnşallah takımımız play-off sürecinde hak ettiği başarıyı elde ederek bir üst lige çıkar' dedi.

Okul Müdürü Dr. Bekir Erol ise Başkan Alan'a teşekkür ederek, 'Okulumuzu ziyaretinizde verdiğiniz sözü tuttunuz. Öğrencilerimizi mutlu ettiniz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Her zaman iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız. Yapılan faaliyetlerin öğrencilerimiz lehine olması bizler için çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de kendilerine verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Elazığspor'u tribünden desteklemek için maça katılacaklarını ve takımlarının bir üst lige çıkması için destek vereceklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda Çubukbey Anadolu Lisesi yönetimi tarafından Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'a plaket takdim edilirken, üzerinde kendi isminin yazılı olduğu Elazığspor forması da hediye edildi.

Gerçekleştirilen etkinlik, hem gençlerin motivasyonunu artırdı hem de şehirde Elazığspor'a olan bağlılığı güçlendiren önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.