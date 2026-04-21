Fırat Üniversitesi'nde geleneksel hale gelen spor şenlikleri, bu yıl da büyük bir heyecanla başladı. Kampüs içinde yer alan sentetik sahada ilk düdüğün çalmasıyla birlikte futbol turnuvaları resmen start aldı.

Fırat Üniversitesi bünyesinde düzenlenen spor şenlikleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Organizasyon, öğrencileri sporun etrafında buluştururken aynı zamanda kampüs yaşamına da hareketlilik katıyor.

Şenliklerin açılış programına Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yarımcıları Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar ve akademisyenler katıldı.

Açılışta kısa bir değerlendirmede bulunan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, sporun üniversite yaşamındaki önemine dikkat çekerek, 'Spor şenlikleri, öğrencilerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Bu tür etkinliklerle birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Futbol turnuvalarının başlamasıyla birlikte fakülteler arasında rekabet de hız kazandı.