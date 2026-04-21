Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahneye taşıdığı 'Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi' adlı ödüllü oyun, Bursa'da düzenlenen festivalde izleyiciyle buluştu.

Daha önce 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, 'Yılın En Başarılı Oyunu', 'Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı' ve 'Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı' ödüllerine layık görülen 'Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi' adlı oyun, Devlet Tiyatroları Bursa 12. Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne katıldı. Ekibin başarılı performansı festivalin kapanış gösterisi olarak sahnelenirken tiyatroseverlerden tam not aldı.