Kocaeli'nin Körfez ilçesinde vatandaşların yapımı planlanan tır parkına karşı düzenlediği protestonun ardından Körfez Belediyesi iddialara yanıt verdi. Projenin mahalle aralarındaki ağır vasıta işgalini bitirerek can güvenliğini sağlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, 'Geçmişte bu kararlara oy birliğiyle destek veren, çalıştaylarda ağır vasıta ve tır sorununun çözülmesi gerektiğini savunan bazı çevrelerin bugün aynı projeye karşı çıkması kamuoyunun takdirine bırakılması gereken bir akıl tutulmasıdır' denildi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük arazinin bir bölümünün tır parkı olarak tahsis edilmesine karşı çıkan yaklaşık 500 kişilik grup, bölgede yürüyüş düzenleyerek projenin iptalini talep etmişti. Körfez Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilçede petrokimya sanayi, liman ve lojistik faaliyetlerinin oluşturduğu yoğun ağır vasıta trafiğini kontrol altına almak için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Yapılan çalışmaların temel amacının mahalle aralarındaki tır parklanmalarını önleyerek tüm vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yeniyalı, Barbaros, Güney, Kirazlıyalı, Atalar, Kışladüzü ve Yavuz Sultan Selim (KörfezKent TEM 76 içi) mahallelerimizde toplam 7 farklı noktada tır ve kamyon parkı alanları oluşturulmuş ve başarıyla hizmete sunulmuştur. Şimdi ise Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Yavuz Sultan Selim Mahallemizde yeni bir tır ve kamyon parkı projesini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Körfez ilçemizin yıllardır karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri, ağır vasıta ve tırların mahalle aralarında oluşturduğu güvenlik, trafik ve yaşam kalitesi problemidir. Bu durum yalnızca belediyemizin tespitlerinden ibaret değildir. Kent Konseyi çalıştaylarında siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim camiası temsilcileri tarafından mahalle aralarındaki tır ve kamyon parklanmalarının sona erdirilmesi gerektiği ortak görüş olarak raporlara yansımıştır.'

2 yılda bin 657 şikayet

Son iki yılda mahalle aralarına park eden ağır vasıtalarla ilgili belediyeye bin 657 şikayetin ulaştığı ve bunun 207'sinin sadece Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden geldiği kaydedilen açıklamada, projenin detaylarına dair şu bilgiler paylaşıldı:

'Bugün kamuoyunda tartışılan yeni tır parkı projesi için planlanan alan da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uzun yıllar şantiye sahası olarak kullanılan bölgedir. Planlanan projede tır ve kamyon parkının giriş ve çıkışları mahalle içlerinden değil, doğrudan TEM Otoyolu bağlantısından sağlanacaktır. Böylece ağır vasıtaların mahalle içlerine girişleri önemli ölçüde azaltılacak, ilçe içi trafik yükü hafifletilecek ve vatandaşlarımızın güvenliği artırılacaktır. Ayrıca alanın sadece belli bir kısmı tır ve kamyon parkı olarak planlanmakta olup, geri kalan kısmı özellikle mahalleye bakan cephesinde boydan boya yeşil alan, ağaçlandırma ve güçlü peyzaj çalışması planlanmaktadır. Böylece tır ve kamyon parkı görüntü açısından çevreden izole edilecektir.'

'Oy birliğiyle destek verenlerin bugün karşı çıkması akıl tutulmasıdır'

Söz konusu alanın tır parkı olarak değerlendirilmesi kararının yeni olmadığı, 2017 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ve son olarak 12 Aralık 2024 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü ile alan devrine ilişkin kararların tüm siyasi partilerin 'oy birliğiyle' kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, 'Başta da ifade ettiğimiz gibi bu çalışmalar tamamen vatandaşlarımızın can güvenliği ve mahallelerimizin daha düzenli hale gelmesi amacıyla yürütülmektedir. Bu nedenle konuyla ilgili yapılan düzenlemeler ve alınan kararlar geçmişte hem meclislerde hem de çalıştaylarda geniş mutabakatla desteklenmiştir. Hal böyleyken geçmişte bu kararlara oy birliğiyle destek veren, çalıştaylarda ağır vasıta ve tır sorununun çözülmesi gerektiğini savunan bazı çevrelerin bugün aynı projeye karşı çıkması kamuoyunun takdirine bırakılması gereken bir akıl tutulmasıdır. Dün sorunun varlığını kabul edenlerin, bugün çözümüne karşı çıkmaları neresinden bakılırsa bakılsın büyük bir çelişki ve samimiyetsizliktir. Daha da önemlisi, vatandaşlarımızın can güvenliğini ilgilendiren bir konuda halkı eksik ve yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalışmak çözüm üretmek değil, açıkça algı oluşturmaktır. Ne yazık ki bugün ortaya konulan yaklaşımın, Körfez'in kronik sorunlarına çözüm üretmekten çok siyasi polemik üretmeye yönelik olduğu görülmektedir. Dün aynı masalarda tır trafiğinin mahallelerimiz için oluşturduğu sorunları dile getirenlerin, bugün bu sorunun çözümüne karşı çıkmaları kamuoyunun dikkatinden kaçmamaktadır. Körfez'in kronik sorunları üzerinden algı oluşturmak yerine çözümün parçası olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu çevrelerin söz konusu soruna ilişkin hangi somut çözüm önerisini ortaya koyduklarını kamuoyu da biz de merak etmekteyiz' denildi.