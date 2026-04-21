Ağrı'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesine bağlı Gürbulak köyü mevkiinde takipli KOM faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.