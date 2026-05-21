Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, ilçenin sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacak Aquapark projesinin müjdesini verdi.

Patnos'u bölgenin cazibe merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Taşkın, yeni projenin ilçeye önemli değer katacağını ifade etti.

Başkan Taşkın tarafından yapılan açıklamada, Aquapark projesinin hazır olduğu belirtilerek inşaat çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağı duyuruldu. Taşkın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Patnos'umuzu bölgenin cazibe merkezi yapma hedefimizle dev bir projeye daha imza atıyoruz. Şehrimizin vizyonuna ve sosyal yaşantısına büyük değer katacak Aquapark projemiz hazır; çok yakında inşaat çalışmalarına start veriyoruz.'

Edinilen bilgilere göre Aquapark projesi, Sanayi Sitesi Kavşağı eski polis noktası mevkiinde hayata geçirilecek. Projeyle birlikte bölgenin modern sosyal yaşam alanlarından biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Patnos Belediyesi'nin yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, sosyal yaşam alanlarıyla da ilçeye değer katmaya devam edeceğini belirten Başkan Taşkın, yeni projelerin süreceğini ifade etti.

Projenin özellikle gençler ve aileler için modern bir yaşam alanı oluşturacağı belirtilirken, Patnos'un bölgesel anlamda daha güçlü bir sosyal merkez haline gelmesi hedefleniyor.