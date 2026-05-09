Ağrı'nın Patnos ilçesinde Patnos Belediyesi tarafından Buhara Sokak'ta yürütülen kilitli parke taşı döşeme, kaldırım yenileme ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte sokak modern ve estetik bir görünüme kavuşurken, vatandaşların ulaşım konforunun artırılması hedeflendi.

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokakta altyapı düzenlemeleri yapılırken, yeni kaldırımlar ve çevre düzenlemesiyle bölgenin görünümü yenilendi. Tamamlanan çalışmaların ardından mahallede hem yaya ulaşımının kolaylaştırılması hem de kent estetiğine katkı sunulması amaçlandı.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlarla birlikte ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirterek, 'Vatandaşlarımızla omuz omuza vererek memleketimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Birlikten aldığımız güçle Patnos'u daha güzel yarınlara taşıyacağız.' dedi.