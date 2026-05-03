Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Dibekli İlkokulu'nda öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen pizza yapım etkinliğinde öğrenciler hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde pizzanın hazırlanışını adım adım uyguladı. Hamurun açılmasından malzemelerin yerleştirilmesine kadar sürecin her aşamasına katılan öğrenciler, kendi pizzalarını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ortaya çıkan pizzalar, öğrencilerin emeğiyle şekillendi. Günün sonunda öğrenciler hazırladıkları pizzaları afiyetle tüketirken, unutulmaz hatıralar biriktirdi.