Dedeli de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, Üzümlü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Başkan Durak, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların bayram heyecanına ortak oldu. Miniklerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Durak, çocukların neşesi ve enerjisinin kendilerine umut verdiğini ifade etti.

Program, geçmiş dönem Üzümlü Mahalle Muhtarı Aydın Bakan ve mevcut Mahalle Muhtarı Ekrem (İkram) Bakan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Ziyaret sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek 23 Nisan coşkusu hep birlikte paylaşıldı. Çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer anlara sahne olurken, etkinlik renkli görüntülerle tamamlandı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Veysi Durak, 'Üzümlü İlkokulumuzda kıymetli öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. 23 Nisan öncesinde onların sevincine ortak olmak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünde bir tebessüme vesile olmak bizler için en büyük mutluluk. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Durak, programın hazırlanmasında emeği bulunan öğretmenler Ferdi Bakan ve Esma Bakan'a da ayrıca teşekkür ederek, eğitim camiasının özverili çalışmalarının her zaman takdire şayan olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, hem öğrenciler hem de eğitimciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, 23 Nisan'ın birlik ve beraberlik ruhu Dedeli'de bir kez daha güçlü şekilde hissedildi.