Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Patnos Belediyesi Zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki market, zincir mağaza, lokanta ve çeşitli gıda işletmelerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, gramaj uygunluğu ve genel gıda güvenliği kriterleri detaylı şekilde incelendi. Kurallara aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, bazı işletmelere ise cezai işlem uygulandı.