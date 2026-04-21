Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okul güvenliği için güç birliği toplantısı yapıldı.

Okul güvenliği toplantısına Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, okul müdürleri ve okul yöneticileri katıldı. Gerçekleştirilen okul güvenliği toplantısında Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, son dönemde yaşanan üzücü olaylara değinerek eğitim ortamlarının her türlü riskten arındırılmasının öncelikli sorumluluk olduğunu vurguladı. Okul müdürlerinin süreci titizlikle yönetmesi gerektiğini ifade eden Sarıbaş, öğretmenlerin moral ve motivasyonunun güçlü tutulmasının eğitim kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Velilerin bilinçli ve velilerle sürekli iletişim halinde olmasının önemine dikkat çeken Sarıbaş, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi ile öğrencilerin daha güvenli ortamlarda eğitim alacağını dile getirdi.

Ayrıca emniyet, jandarma, sağlık ve yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini vurgulayarak, ortak sorumluluk bilinciyle hareket edildiğinde okullarda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılacağını ifade etti.

Toplantı, katılım sağlayan okul yöneticileri ile yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.