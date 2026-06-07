Köşk Yörükleri Kültür Derneği tarafından '1. Geleneksel Yörük Toyu' İstasyon Meydanında düzenlendi.

Köşk Yörükleri Kültür Derneği ve Köşk Belediyesinin öncülüğünde, Yenipazar Efeler Derneği ve Köşk 6 Eylül Efeler Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen Yörük Toyu şöleninde halk oyunları, mehteran, türküler ve çeşitli kültürel etkinlikler yer aldı.

Köşk Kent Meydanı'nda mehteran gösterisi ile başlatılan kortej yürüyüşü İstasyon Meydanı Köşk Yörükler Derneği önünde sonlandı.

Program sunucusu Metin Bulut'un açılış konuşması sonrası Köşk Yörükleri Kültür Derneği Başkanı Emin Aktav ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler birer konuşma yaptılar.

Konuşmalara sonrası yörük toyu programı halk oyunları, türküler ve çeşitli kültürel etkinlikler ile devam etti.