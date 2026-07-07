Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine orta refüjdeki ağaç devrilirken, otomobil sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 09 ASU 989 plakalı otomobilin üzerine bir anda orta refüjdeki ağaç kırılarak düştü. Otomobil sürücüsü olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri trafiğe kapanan yolda gerekli düzenlemeyi yaparken, belediye ekipleri de ağacın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu ağaç bulunduğu yerden kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.