Söke Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Okulu'nda eğitimler başladı. Söke Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Yaz Okulu, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Bedesten Kurs Merkezi başta olmak üzere farklı noktalarda gerçekleştirilen Yaz Okulu programına toplam bin 350 öğrenci kayıt yaptırırken, gelen yoğun talep doğrultusunda 38 sınıf oluşturuldu. Yaz okulu kapsamında çocuklar, resim, satranç, gitar, bağlama, keman, piyano, drama, İngilizce, akıl ve zeka oyunları, el sanatları gibi birçok kültürel ve sanatsal branşta eğitim alma fırsatı bulacağı gibi program kapsamında halk oyunları, modern dans ve bale, jimnastik, pilates, zumba, basketbol, karate ve futbol gibi branşlarda da kurslar açıldı. Söke Belediyesi ile Söke Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleşen yaz okulu kurslarına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de destek veriyor. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 'Her yıl kapsamını daha da büyüttüğümüz Yaz Okulu'na gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın güvenli, kaliteli ve dolu dolu bir yaz geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim alacak tüm öğrencilerimize ve fedakârca görev yapan eğitmenlerimize başarılar diliyorum' dedi.