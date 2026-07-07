Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orta ve Cuma mahallelerinde sıcak asfalt çalışması öncesi yol söküm çalışmalarına başladı. Kullanım ömrünü tamamlayan yol zemini yenilenerek bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulacak.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollarda ulaşım sağlayabilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Orta ve Cuma mahallelerinde gerçekleştirilecek sıcak asfalt çalışması öncesinde ekipler tarafından söküm çalışmalarına başlandı. Kullanım ömrünü tamamlayan ve zamanla bozulan yol zemininin iş makineleriyle kaldırıldığı çalışmalarda, sıcak asfalt uygulaması için gerekli hazırlıklar titizlikle yürütülüyor.

Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol, sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Yenilenecek yol sayesinde hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanacak. Özellikle günlük araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede gerçekleştirilecek çalışma, ulaşım kalitesini artırırken yol kaynaklı sorunların da önüne geçecek.

Efeler Belediyesi ekipleri, çalışmalar sırasında hem iş güvenliği kurallarına hem de trafik akışının en az seviyede etkilenmesine özen gösteriyor. Planlama doğrultusunda yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile belediye ekiplerine teşekkür etti.