Efeler Belediyesi, İmamköy Mahallesi'ndeki Doğa Restoran'da yaz boyunca her Perşembe akşamı Kent Orkestrası konserleri düzenleyecek.

Efeler'de yaz akşamları, doğanın huzuru ve müziğin ritmiyle renkleniyor. Efeler Belediyesi'nin İmamköy Mahallesi'nde hizmet veren Doğa Restoran, yaz dönemi boyunca her Perşembe akşamı Kent Orkestrası'nı ağırlamaya hazırlanıyor. Hem yerel halkın hem de çevre illerden gelen misafirlerin uğrak noktası olan mekan, lezzetli menüsünün yanı sıra artık sanatla da adından söz ettirecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in, ilçenin sosyal ve kültürel hayatını canlandırma çalışmaları kapsamında hayata geçirilen bu etkinlik, kent sakinlerine alternatif bir yaz eğlencesi sunuyor. Kent Orkestrası'nın geniş repertuarıyla sahne alacağı perşembe akşamları, Doğa Restoran'ın ferah bahçesinde müzikseverleri bir araya getirecek. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bu tür etkinliklerle Efeler'de kültürel faaliyetleri vatandaşların günlük yaşamının bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Gerek aile yemekleri gerekse dost buluşmaları için ideal bir atmosfer sunan mekanda, Kent Orkestrası'nın sahne alacağı Perşembe akşamları için kayıtlar alınmaya başlandı. Doğa ile müziği bir arada yaşamak ve bu özel akşamlar için yerini ayırtmak isteyen vatandaşlar, Doğa Resoran'ın rezervasyon hattı üzerinden kolaylıkla rezervasyon yaptırabiliyor.